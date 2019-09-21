Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nden anlamlı program
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Tepebaşı Belediyesi'nden anlamlı program

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nden anlamlı program, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.


Altınsaray Davet Salonunda düzenlenen programa, Tepebaşı belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ve edilen duaların ardından bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu vatanın kolay kurtarılmadığına dikkat çekerek, " Çanakkale'den düşünürseniz ardından Kurtuluş Savaşı, iki büyük savaşın sonrasında ise Türk ordularının muzaffer olması ile Anadolu ve Trakya toprakları Türklere vatan olmuştur. Bu toprağın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Atalarımız vatanını vermedi, canını verdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyorum" dedi.


CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


"Gazilerimizi buradan saygıyla anıyoruz. Birliğimiz, bütünlüğümüz, bağımsızlığımız hiç bozulmasın. Gazilerimiz ve aileleri, şehitlerimizin aileleri bizim her daim baş tacımız olmuştur bundan sonra da olmaya devam edecek. Dualarınız kabul olsun. Başkanımıza ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Eylül Gaziler Günü, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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