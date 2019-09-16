Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
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Tepebaşı Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından, son günlerde kentteki dolandırıcılık girişimleri dolayısıyla bir uyarı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından, son günlerde kentteki dolandırıcılık girişimleri dolayısıyla bir uyarı yapıldı.


Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve yöneticilerin adının kullanılarak para toplandığına yönelik ihbarlar alındığı belirtildi. Açıklamada, hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplamasının söz konusu olmadığına dikkat çekildi.


Vatandaşların bu tür olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istenilen açıklamada, "Son günlerde aldığımız ihbarlar sonucu bir takım kişilerin, Başkanımız Ahmet Ataç ve yöneticilerimizin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Belediyemizdeki hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplaması söz konusu değildir. Bu dolandırıcılık olaylarına karşı yurttaşlarımızı uyarmayı bir borç biliyor, benzer olaylarla karşılaşan yurttaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek konuyu emniyet güçlerine bildirmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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