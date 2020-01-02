Tepebaşı Belediyesi'nden kırsal mahallelere sağlık taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden kırsal mahallelere sağlık taraması - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nden kırsal mahallelere sağlık taraması

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız olarak devam ederken, sağlık ekipleri son olarak Uludere, Eğriöz, Çanakkıran ve Mollaoğlu mahallelerinde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nden kırsal mahallelere sağlık taraması, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız olarak devam ederken, sağlık ekipleri son olarak Uludere, Eğriöz, Çanakkıran ve Mollaoğlu mahallelerinde sağlık taraması gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi'nin halkın sağlığına ve koruyucu hekimliğine gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olan sağlık taramalarında ekipler, kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Ekipler son olarak Uludere, Eğriöz, Çanakkıran ve Mollaoğlu Mahallesi sakinlerinin sağlık kontrollerini yaptı. Kırsal mahallelerde uygulanan sağlık taramaları ile vatandaşların; tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerleri kontrol ediliyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktor ve hemşireler gerekli durumlarda vatandaşları hastanelerin ilgili bölümlerine de yönlendiriyor. Yapılan sağlık hizmetleri ile vatandaşın daha sağlıklı ve hastalıkları konusunda bilinçli olmaları amaçlanırken, kırsal mahalle sakinleri de verilen sağlık hizmetlerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirilen sağlık taramalarının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tepebaşı, Uludere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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