Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nden petshop çalışanlarına eğitim
Son Dakika Yaşam Tepebaşı Belediyesi'nden petshop çalışanlarına eğitim

Tepebaşı Belediyesi'nden petshop çalışanlarına eğitim

31 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satan kişilere yönelik eğitim düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nden petshop çalışanlarına eğitim, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satan kişilere yönelik eğitim düzenlendi.


Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına veteriner hekim Serkan Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü adına Ekrem Kula, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Eğitimin açılışında konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, eğitimin hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulunarak, katılan tüm kursiyerlere başarılar diledi.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek ise, verilen eğitimle petshop temsilcilerinin kanuni yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmasının ve daha bilinçli olarak vatandaşları yönlendirebilmelerinin amaçlandığını kaydetti. Selek, "Hayvan sahiplerinin pek çoğunun hayvan bakımıyla ilgili ilk bilgileri petshoplardan edinmesinden dolayı çalışanların eğitilmesi çok önemlidir. Verilen bu eğitimle daha bilinçli ve daha eğitimli bir şekilde bu işin yapılması sağlanacaktır. Eğitimin ve alacağınız katılım belgelerinizin sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Serkan Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nden Ekrem Kula ve Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekim Melike Gümgümcü tarafından 20 kursiyere gerekli konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim, kursiyerlere katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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