Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nden üreticiye tam destek
Son Dakika Yaşam Haber

Tepebaşı Belediyesi'nden üreticiye tam destek

32 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nden üreticiye tam destek, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu'yla üreticilerin emeğine sahip çıkıyor. 2018 yılı içinde 500 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depoda; karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kırmızı pancar, domates, biber, patlıcan, erik, salatalık, Çin marulu, taze fasulye, armut, elma, nar, havuç, kuşkonmaz, kabak, turp, kıvırcık marul, roka, maydanoz, tere, dereotu gibi birçok ürün saklanıyor. Ayrıca üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarında fiyat dalgalanmalarından soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde etkilenmiyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, hijyen ve teknoloji anlamında birinci sınıf hizmet veren depoda ilk günkü tazeliğini koruyor.

Enginar üreticisi Fikret Kurt, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan soğuk hava deposundan son derece memnun olduklarını kaydetti. Kurt, "Şifa kaynağı olan yerli çeşit sakız ve Bayrampaşa enginarlarımızı soğuk hava deposunda daha uzun süre saklama şansı elde ediyoruz. Bu hizmeti sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir başka üretici Murat Çavuş ise, yetiştirmiş oldukları nohutları Tepebaşı Belediyesi sayesinde soğuk hava deposunda saklama imkanı bulduklarını ve ürünlerinin bozulmalarını engellediklerine dikkat çekti. Çavuş, "Böylece bin bir zahmetle ürettiğimiz ürünlerimizin ekonomik değerlerini yitirmeden pazarlama şansı buluyoruz. Üreticiye vermiş olduğu destekle emeğimizi her zaman el üstünde tutan Başkanımız Ahmet Ataç'a minnetlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girildi! Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nden üreticiye tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]