Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti

28.11.2020 11:22
Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin, çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara danışmanlık konusunda destek olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki psikologlar tarafından sağlanan çift ve aile danışmanlığı ile ilişkileri açısından problem yaşayan vatandaşlara; evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde destek sağlanıyor. Ayrıca çiftlerin ve ailelerin problemlerinin çözümünde, çiftlerin veya aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunuluyor. Çift ve aile danışmanlığını kapsayan konular arasında; evliliğe hazırlık, boşanma ve boşanma sonrası psikolojik destek, boşanma süreci ve çocuk, yeniden evlenen çiftler, iletişim güçlükleri, ilişki çatışmaları, kronikleşmiş ilişki sorunları, uyum ve güven sorunları, çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar gibi başlıklar yer alıyor.

Vatandaşlar ayrıca kıskançlık, sadakatsizlik, cinsellik, evdeki sorumluluk ve görevler, hamilelik, çocuk yetiştirme konuları, çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri, zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas gibi konularda da Tepebaşı Belediyesi uzmanlarına danışabiliyor. Çift ve aile danışmanlığı hizmeti hafta içi her gün mesai saatleri içinde, online olarak zoom platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz sunulan danışmanlık hizmeti hakkında bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 68 68 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti
Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti
Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti
Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti
Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti

Tepebaşı, Evlilik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nin çiftler ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti - Son Dakika


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