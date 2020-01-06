Tepebaşı Belediyesi'nin kar mesaisi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte yollarda ve kaldırımlarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte vatandaşların ulaşımlarını kolay ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmeleri için hummalı bir çalışma başlattı. Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışının etkili olduğu ilk saatler ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda kar kürüme, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yollarda hem kar kürüme ve hem de tuzlama işlemlerine aralıksız devam ediyor. - ESKİŞEHİR