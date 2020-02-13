Tepebaşı Belediyesi'nin 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tepebaşı Belediyesi'nin 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi - Son Dakika Spor

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı artırmak amacı ile düzenlenen 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı artırmak amacı ile düzenlenen 'Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.


Yunus Emre Spor Tesisleri'nde, 5 takımın katılımıyla düzenlen voleybol turnuvası seyir zevki yüksek mücadelelere sahne oldu. Fikstür programı çerçevesinde puanlama usulüne göre oynanan maçlar sonunda, İmar ve Sağlık İşleri müdürlüklerinden oluşturulan karma takım averaj farkıyla şampiyon oldu. Spor İşleri Müdürü Yunus Özkan tarafından şampiyon takıma kupası takdim edilirken, turnuvaya katılan Destek Hizmetler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü 1, Spor İşleri Müdürlüğü 2 ve Zabıta Müdürlüğü takımlarının oyuncularına da madalyalarını verdi.


Öte yandan turnuva boyunca heyecanlı mücadelelere sahne olan maçları, Tepebaşı Belediyesi personeli de ilgi ile takip etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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