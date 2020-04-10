Tepebaşı Belediyesi'nin uzaktan eğitim modeli - Son Dakika

Tepebaşı Kent Enstitüsü, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemini, hazırlanan eğitim kitabının dijital hali ile kullanıma sunuyor.



Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü, çizerek matematik öğrenmeyi sağlayan Donguri yöntemini Eskişehirlilere sunuyor.



Matematik Evi'nde kullanılan metotlardan biri olan Donguri, Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitap ile eğlenceli bir matematik serüveni vadediyor. Kitabın dijital formu da Tepebaşı Kent Enstitüsü'nün 'kentenstitusu.tepebasi.bel.tr' web adresinde kullanıma sunuldu. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alırken, dijital kitap da Eskişehirli matematik severlerden ilgi topluyor. Matematiğe ilgi duyan yetişkinlerin yanı sıra, 2. sınıf itibari ile tüm çocukların verimli şekilde vakit geçirmesini isteyen ebeveynler de web sitesini ziyaret ederek dijital Donguri kitabını edinebiliyor.



"Matematiği sevdirmeyi hedefledik"



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da hazırlanan kitap hakkında yaptığı değerlendirmesinde, "2018 yılında hizmete kazandırdığımız ve Eskişehir'de bir ilk olan Matematik Evi'nde, her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefledik. İlk ve Ortaöğretimin temel taşlarından biri olan fakat ne yazık ki zor ve sevimsiz bir alan olarak algılanan matematiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle zihin jimnastiği yaptığı bir oyun alanına dönüştürmek istiyoruz. Matematik Evi'mizin temel yöntemi olan 'Dokunarak Matematik' yaklaşımının yanına, şimdi de 'Çizerek Matematik' yaklaşımını koymak istiyoruz. Evlerde kalmamız gereken bu süreçte, Tepebaşı Kent Enstitümüzün internet sayfasında da kitabımıza ulaşılabiliyor. Böylelikle bilgiye uzaktan ulaşmayı sağlayan eğitim modelimiz, özel bir matematik öğrenme metodunu da erişime sunuyor. Matematik öğretimine yeni bir bakış açısı getiren Japon Donguri yöntemini bizlerle ve öğrencilerle tanıştıran ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde, Japon Donguri Yöntemi kitabının yanı sıra "Görme Engelliler İçin Matematik" ve "Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi" de kullanıcılara sunuluyor. - ESKİŞEHİR