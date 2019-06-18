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Tepebaşı Belediyesi personeline Temel Yangın Güvenliği eğitimi

27 dakika önce

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personellere 'Temel Yangın Güvenliği' eğitimi verdi.

Tepebaşı Belediyesi personeline Temel Yangın Güvenliği eğitimi, System.String[]
Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personellere 'Temel Yangın Güvenliği' eğitimi verdi.

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Zincirlikuyu Şantiyesinde düzenlenen 'Temel Yangın Güvenliği' eğitimine, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 35 personel katıldı. 'İşyerlerinde Acil Durumlar' hakkındaki yönetmelik gereğince verilen eğitimde, yangın söndürme cihazının kullanımı, yangın esnasında yapılması gerekenler, can ve mal kurtarma ve itfaiye ile iş birliği konuları anlatıldı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, temel yangın eğitimiyle belediye personellerinden oluşturulan acil durum ekiplerinin izlenecek adımları pekiştirme imkanı da bulduğunu belirterek bir gün süren eğitimin verimli geçtiğini belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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