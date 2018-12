Tepebaşı Belediyesi Personelinin Geleneksel Yeni Yıl Etkinliği

Tepebaşı Belediyesi personeli, her yıl gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl kutlamasında bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yeni yıl kutlamasında Tepebaşı Belediyesi'nin birimlerinde çalışan personeller, aileleri ile bir araya gelerek başarılı bir yılın yorgunluğunu attı. Bin 500 katılımcının bir araya geldiği gecede Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çalışanlar buluştu.



Gecede bir konuşma yaparak Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının yorucu, yoğun ve başarılı bir sene geçirdiğini ifade eden Başkan Ataç, "Buradan bakınca o kadar güzel bir manzara var ki, sizleri böyle görmek insana gurur veriyor. Tepebaşı Belediyesi ailesinin ne kadar büyük olduğunu görmekten çok mutluyum. 1999'da başlayan birlikteliğimiz, 2019'a girerken devam ediyor. Yani 20 yıldır beraberiz ve bugünlere kadar geldik. Diliyorum, önümüzdeki 5 yılda da yine hep birlikte, dimdik, yan yana yürüyeceğiz. Bir vatandaşımız Tepebaşı Belediyesi'ne girdiği zaman kendisini huzurlu hissediyor, bunu hep birlikte başarıyoruz. Bundan dolayı da hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Eğer halkımızın bu memnuniyeti olmasaydı, biz de bu başarıya ulaşamazdık. Adım adım, ilmek ilmek bu noktalara geldik. Sizlere içtenlikle söylüyorum ki; Türkiye'de 3 tane başarılı belediye varsa, Tepebaşı bu 3 belediyeden 1 tanesidir. Bugün Eskişehir Türkiye'nin yıldız kentlerinden bir tanesi. Vatandaşlarımıza da; sizler biz Eskişehir'in belediye başkanlarına güvenerek kentimizin bu güzel yere gelmesini sağladınız, diyorum. Gerçekten de onlar bizlere bu görevleri vermeseler, bugün böyle bir topluluk olmazdı, Eskişehir bu güzel noktada olmazdı. Gerçekten kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Nasıl alanlarda, parklarda, sokaklarda sırt sırta çalışıyorsak; bu akşam da sırt sırta eğleneceğiz. Çünkü eğlenmek, her birinizin anasının ak sütü gibi helaldir. Buradan çıkarken, 2019'u emin adımlar ile karşılayacağız. Tepebaşı bugün 30 ilden büyük bir ilçe, her anlamda büyük bir ilçe. Düşünüyorum, 1999'da nasıl bir Tepebaşı vardı, şimdi ne haldeyiz? Hatırlayın, ufak ve ihmal edilmiş bir kasaba görünümündeydi burası. Alt yapısı yüzde 35'lerde idi. Ama biz yılmadan çalıştık, didindik ve sizlerle beraber bugünlere geldik. Aramızdan ayrılan, vefat eden arkadaşlarımız var. Onları da sevgi ve saygı ile anıyorum. Hepinize ailenizle birlikte nice sağlıklı, mutlu seneler diliyorum. Yolumuz açık olsun, başarılar bizim olsun" ifadelerini kullandı.



Gece daha sonra personel için düzenlenen sürpriz çekilişler, ses sanatçısı Gözde Ural'ın şarkıları ve Roman müzik ekibinin dinletisi ile devam etti. - ESKİŞEHİR

