Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet birimleri ile hazır - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet birimleri ile hazır - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet birimleri ile hazır

7 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehirlilerin hizmetinde olacağını kaydetti.

Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet birimleri ile hazır, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehirlilerin hizmetinde olacağını kaydetti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağına Tepebaşı Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri ile hazır olduğunu kaydetti.


Konuya ilişkin bir değerlendirme yaparak bilgi veren Başkan Ataç, "Önümüzde sağlığımız için evimizde, sevdiklerimiz ile birlikte geçireceğimiz iki günümüz var. Bu süreyi ailelerimiz ile birlikte, verimli bir şekilde değerlendirmemiz mümkün. Böylelikle hem kaliteli zaman geçirirken hem de sağlığımızı korumuş olacağız. Sokağa çıkma yasağı süresince Tepebaşı Belediyesi ekipleri görevlerinin başında, hemşerilerimize hizmet ulaştırıyor olacak. Vatandaşlarımız, zorunlu ihtiyaçlarında 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattımızdan, her zaman olduğu gibi bu iki gün boyunca da bizlere ulaşabilecek. İletilen ihtiyaçlar, Vefa Destek Gurubu ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacak. Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekler, ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ekiplerimiz ile birlikte, kentimizde hiçbir sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Sokak hayvanlarımızın beslenmelerini de bu iki gün boyunca aksatmayacağız" diye konuştu.


"Koronaya inat, yaşasın hayat"


Vatandaşlara koronavirüs ile mücadelede tavsiyelerde de bulunan Başkan Ataç, "Bu zorlu süreci, Eskişehirliler ile birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Tepebaşı Belediyesi, personeli ve tüm imkanları ile birlikte tüm hemşehrilerimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edecek. Her birimizin paniğe kapılmaması ancak tedbiri de elden bırakmaması gerekiyor. Bu süreçte hijyen kurallarına, sosyal mesafeye, çevre temizliğine dikkat etmemiz, her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Moral ve motivasyonumuzu bozmadan, sağduyulu bir şekilde, birlik ve beraberlik halinde bu virüsü yeneceğiz. Koronaya inat, yaşasın hayat" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:08 Kaynak: İHA

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