Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı
Son Dakika Yaşam Haber

Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı

24 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklıklarının 33 dereceleri gördüğü bugünlerde sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklıklarının 33 dereceleri gördüğü bugünlerde sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde de sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının dışarıda kalanlara göre koşullarının iyi olduğunu, dışarıda kalan can dostları için ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini hatırlattı. Barınakta bulunan köpek kulübelerini ve tel alanların içerisini suyla serinleten barınak çalışanları, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde ise hayvanların suyla daha fazla temas ederek serinlemesini sağlıyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkililerince parklara da hayvanların susuz kalmaması için su kapları yerleştirilirken, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları rica edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü! Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]