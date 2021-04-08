Tepebaşı Belediyesi tarafından "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenlenecek

Tepebaşı Belediyesi tarafından "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenlenecek
Son Güncelleme: 08.04.2021 10:59

Tepebaşı Belediyesi (tepebasibeltr) "eSpor Nedir?" adlı ePanel düzenliyor!

Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik olarak "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenleyecek. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ePanel etkinliği ile ailelere espor hakkında detaylı bilgiler aktarılacak.

Gerçekleştirilecek panele, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak ve ailelere detaylı bilgiler aktaracak. Moderatörlüğünü Espor Eğitim Şirket Koordinatörü ve TESFED Eğitim Kurulu Başkanı Yasin Nuri Çakır'ın yapacağı etkinliğin konuşmacıları ise Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Bekir, İletişim Uzmanı Gökhan Güler ve Sosyal Medya Uzmanı Bayram Yıldırım olacak. Etkinlik, EsArena, Competing Area ve Icı Teknoloji destekleri ile gerçekleştirilecek.

Yetkililer, 8 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de online olarak gerçekleştirilecek ePanel hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, "tepebasi.bel.tr/espor" web adresini ziyaret edebileceğini bildirdi.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Tepebaşı Belediyesi tarafından 'eSpor Nedir?' adlı ePanel etkinliği düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi tarafından "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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