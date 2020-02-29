Tepebaşı Belediyesi vatandaşın 'bir tuş' uzağında - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı Belediyesi vatandaşın 'bir tuş' uzağında - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi vatandaşın 'bir tuş' uzağında

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla hizmete sunulan 'Mavi Masa ve whatsapp' iletişim kanalları ile ilçe sakinleri istedikleri zaman talep ve şikayetlerini belediyeye hızlı bir şekilde iletebiliyor.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşın 'bir tuş' uzağında, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla hizmete sunulan 'Mavi Masa ve whatsapp' iletişim kanalları ile ilçe sakinleri istedikleri zaman talep ve şikayetlerini belediyeye hızlı bir şekilde iletebiliyor.


Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve whatsapp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor. Vatandaşlarla kurulan tüm iletişimin kayda alınarak doğru birimlere aktarılmasını sağlayan 444 44 26 numaralı Mavi Masa, geri bildirimlerle vatandaşın işlemlerinin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, birimler bazında kayıt altına alınarak, takibi eksiksiz şekilde yapılıyor. Gelen talepler ya da şikayetler, ilgili birimlere aktarılarak çözümün ilk adımı atılmış oluyor.


Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra whatsapp uygulaması üzerinden de ulaşabiliyor. Görevli personel tarafından 0 532 131 30 32 numaralı hat üzerinden vatandaşların şikayet ve talepleri yanıtlanıyor.


Öte yandan yetkililer, dileyen vatandaşların, belediyenin www.tepebasi.bel.tr adresinden canlı olarak istek, şikayet ve önerilerini paylaşabileceğini, belediyenin web sitesinin sağ alt köşesinde bulunan hizmet ile hafta içi 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa personeliyle gerçek zamanlı görüşme sağlayabileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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