Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
7 saat önce
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs tedbirlerince karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu çöplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Nisan tarihinde yayımlanan genelge kapsamında tıbbi atık sınıfına girdiği ve belediyenin yetkisi dışında kaldığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, alandaki çöplerin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki tıbbi atık toplama konusunda yetkili firma tarafından toplanmasının ardından söz konusu bölgenin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yetkililer genelge kapsamında bildirilen, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak" maddesi uyarınca hareket edildiğini kaydetti. Toplum sağlığı konusunda Tepebaşı Belediyesinin üst düzey hassasiyet ile hareket ettiğini de ifade eden yetkililer, tüm kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği ile çalışıldığını belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 03:55 Kaynak: İHA
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