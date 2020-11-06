Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor - Son Dakika

Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor

06.11.2020 14:04
Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri son olarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanlarda, çiçeklendirme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar neticesinde cadde, rengarenk bir görünüme kavuştu. Gerçekleştirilen çalışmalarda, Tepebaşı Belediyesi'nin 75 dönümlük alan üzerine kurulu kendi seralarında yetiştirdiği çiçekler kullanılıyor. Hem yaz hem de kış mevsimi süresince üretime devam eden seralar, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, serada yetiştirilen çiçek ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanıyor. Vatandaşlar gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor
Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor
Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor

İnönü Caddesi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor - Son Dakika


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