Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Eskişehir'i Gururlandırıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Eskişehir'i Gururlandırıyor

5 saat önce

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcu sayısı 21'e, lisanslı sporcu sayısı ise 836'ya ulaştı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Eskişehir'i Gururlandırıyor, System.String[]
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcu sayısı 21'e, lisanslı sporcu sayısı ise 836'ya ulaştı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, genç nesillerin sağlıklı yaşamalarına, sporu hayatın bir parçasına dönüştürerek profesyonelleşmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. 2009 yılında 20 sporcudan oluşan küçük bir ekip ile kurulan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, 836 lisanslı sporcuya ulaşmış durumda. Tekvando, voleybol, masa tenisi, bocce ve yüzme branşlarında faaliyet gösteren kulüp, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin yanı sıra voleybolda 1, tekvandoda 20 olmak üzere 21 milli sporcuyu da bünyesinde bulunduruyor. Kulüp bugüne kadar farklı branşlarda elde ettiği çok sayıda Türkiye ve dünya şampiyonlukları ile kentimizi defalarca kez gururlandırmayı başardı. Kazanılan başarılar kapsamında 21 milli sporcusu bulunan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, birçok madalya ve kupa da kazanmış durumda.

"Gençlerimiz spora devam ettikçe onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizin spor yapması bedensel ve ruhsal açıdan gelişimleri açısından çok önemlidir. Sağlıklı bir toplum için sporun önemi bu denli büyükken, Tepebaşı Belediyesi olarak biz de üzerimize düşenin fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız örnek tesisler ile çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan engelli bireylerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı başarıyoruz. Üstelik yüzmeden jimnastiğe kadar da geniş bir spor zenginliği sunuyoruz. Sporun sağlık kattığı gençlerimiz, profesyonel olarak çalışmalarına devam etmek istediklerinde ise Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kazandıkları başarılar, aldıkları kupa ve madalyalar ile çok defa Eskişehir'i gururlandırdılar. Gençlerimiz profesyonel biçimde spora devam ettikçe, biz de onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları da Başkan Ataç'a spora ve sporcuya sağladığı desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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