Tepebaşı halkının geri kazanım başarısı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplanan ambalaj atığı miktarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 169 ton artarak, 2 bin 311 tona ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken, bu doğrultuda gerçekleştirdiği geri kazanım çalışmalarına da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması da sağlanmış oluyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunun da gözler önüne seriyor.

3 ayda 2 milyon 311 bin kg ambalaj atığı toplandı

2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı verilere göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 2 milyon 311 bin 970 kilograma ulaştı. Toplanan ambalaj atığı miktarında, 2019 yılının aynı dönemine göre 169 ton artış sağlanmış oldu. 2020'nin söz konusu 3 aylık döneminde toplanan bitkisel atık yağ miktarı ise 7 bin 178 kilo oldu. Toplanan bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına gönderilerek biodizel üretimine katkı sağlandı. Böylece doğaya atılmayan her damla bitkisel atık yağ için topraklarımız ve su kaynaklarımız da kirletilmemiş oldu.

Öte yandan Mart, Nisan ve Mayıs döneminde toplanan tekstil atıklarının miktarı ise 49 bin 105 kilograma ulaştı. 127 adet kumbara ile toplanan tekstil atıkları da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 4 ton artış gösterdi. - ESKİŞEHİR