Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Haşere ile Mücadele Ekiplerine Eğitim

Tepebaşı Haşere ile Mücadele Ekiplerine Eğitim

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 10 ilaçlama görevlisi Bursa'da düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Tepebaşı Haşere ile Mücadele Ekiplerine Eğitim, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 10 ilaçlama görevlisi Bursa'da düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitimin ardından uygulanan sınavı başarı ile tamamlayarak Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası almaya hak kazanan personellere belgelerini, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek takdim etti. Konu hakkında bilgiler veren Selek, "10 personelimiz, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeli kapsamında düzenlenen 3 günlük eğitimi başarı ile tamamladı. Daha bilgili ve bilinçli şekilde, koruyucu tedbirleri de alarak Tepebaşı bölgesinde haşere ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Ekibimiz 24 saat göreve hazır vaziyette, 2019 ilaçlama sezonunu başarı ile icra edecek" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kapalı ve açık alanlarda fare, hamam böceği, uçkun sivrisinek ve karasinek, kene, bit, pire, güve, tahtakurusu gibi zararlılara karşı düzenli olarak ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetleri gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Bursa, Tepebaşı, Yaşam
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