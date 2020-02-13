Tepebaşı hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tepebaşı hırsızları yakalandı - Son Dakika

Tepebaşı hırsızları yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de özellikle Tepebaşı bölgesinde bulunan mahallelerde 'evden hırsızlık' olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı hırsızları yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de özellikle Tepebaşı bölgesinde bulunan mahallelerde 'evden hırsızlık' olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerinde meydana gelen 'evden hırsızlık' olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasından şüphelilerin Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö., ve Bünyamin Ö., olduğunu tespit etti. Kent merkezindeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz T'nin hırsızlık suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün ise 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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