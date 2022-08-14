Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

14.08.2022 10:08
Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Emirler, Koyunlar ve Orta mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, özellikle kıraathane, cami, fırın gibi mekanların camlarına düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklerde gösterilmesi gereken tutum ve davranışlar hususunda afişler astı.

Mahallelerin muhtarlarına da konuyla ilgili detaylı bilgi verildi. Ayrıca Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce söz konusu mahallelerde yapılan her etkinliğin düzenli olarak kontrol edilmesi amacıyla sabit ve devriye ekipleri görevlendirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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