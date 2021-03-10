Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi - Son Dakika

Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşların evine giderek hizmet verdi
10.03.2021 13:37
Eskişehir Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek nüfus işlemlerinde yardımcı oldu.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek nüfus işlemlerinde yardımcı oldu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve nüfus müdürlüğünde işlemleri olan 65 yaş üstü vatandaşların mağduriyetini gidermek için Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanları evde hizmet verdi. Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların evlerine giden ekipler, nüfus cüzdanı yenileme işlemleri de yaptı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı