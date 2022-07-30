Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

30.07.2022 13:37
Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Y. idaresindeki 26 AEV 017 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde K.D. yönetimindeki 26 T 0385 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, E.Y. çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı.

E.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Tepebaşı, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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