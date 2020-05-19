Tepebaşı'ında 19 Mayıs coşkusu cadde ve sokaklarda - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eskişehir'de coşku ile kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde olan Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde ve balkonlarda doyasıya yaşadı. Tepebaşı Belediyesi'nin marşlar eşliğinde kenti dolaşan araçları da Eskişehirlilerin coşkusuna coşku kattı.



Eskişehirliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde olan Eskişehirliler, bayramın coşkusunu pencerelere ve balkonlara çıkarak yaşadı. Kent genelinde evler, bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile donatılırken, şehir adeta kırmızı beyaza büründü. Gün boyunca kentte dolaşan Tepebaşı Belediyesi araçlarından yayınlanan marşlar da vatandaşların coşkusuna coşku kattı. Belediye tarafından restore edilen klasik otobüs üzerinde, marşları canlı olarak seslendiren bandoya da kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirlilerin 19 Mayıs'ını kutlayarak, "Sevgili Eskişehirliler, çok güzide bir bayramı evlerimizde olsak da kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın vatandaşlarımızda ortaya çıkardığı coşku, cumhuriyetimizin en büyük teminatlarındandır. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, daha nice bayramlar karşılamak ümidi ile hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR