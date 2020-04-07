Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi
6 saat önce
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yılmaz, alınan sonuç üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'da (44) görülen belirtiler üzerine Covid-19 şüphesiyle test yaptırıldı. Kaymakam Yılmaz'ın test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın, bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:34 Kaynak: İHA
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