Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, öğrencilerle iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, öğrencilerle iftarda buluştu

30 dakika önce

Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Kız Pansiyonu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, öğrencilerle iftarda buluştu, System.String[]
Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Kız Pansiyonu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
Tepebaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göde, iftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Pansiyonda incelemelerde de bulunarak bilgi alan Yılmaz'a iftarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Okul Müdürü Ersin Kökten ve öğretmenler eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:35 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'tan Choupo-Moting bombası! Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var Usta sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz, öğrencilerle iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]