Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır - Son Dakika

Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır

6 saat önce

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu söyledi.

Tepebaşı Kaymakamlığı 60 bin vatandaş için hazır, System.String[]

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Vefa İletişim Merkezleri'nin kurulduğunu söyledi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda virüsün yaşlıları daha çok etkilemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağı çıkmaları yasaklanmıştı. Yasakla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılar için, Eskişehir Valiliği öncülüğünde Tepebaşı Kaymakamlığınca 'Vefa İletişim Merkezleri' kuruldu. Bu sayede yaşlıların evlerde bulundukları sürede ihtiyaçları kurulan ekipler tarafından sağlanacak. Tepebaşı Kaymakamlığınca Habip Edip Törehan Meslek Lisesi merkez olarak kabul edildi. Burada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler hazır bekletiliyor.


"Vefa Koordinasyon Grubunda görevlendirilen araç ve personeller ile malzemelerin temin, dağıtım ve teslimatı sağlanacaktır"


Konuyla ilgili Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz bilgilendirici bir açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, "İçişleri Bakanlığının 65 Yaş Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi kapsamında, bölgede ihtiyaç olması halinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere; VEFA Sosyal Destek Grubu, Mahalle Vefa Sosyal Destek Grubu, Vefa İletişim Merkezi ve Vefa Komisyon Grupları oluşturulmuştur.


Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155, 156 ve 112 numaralarına ileterek alınan talepler Vefa İletişim Merkezi'ne bildirilecektir. İletişim merkezleri gelen taleplere Mahalle Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilerek, yer tespiti ve değerlendirme yapılarak iletişim merkezine geri bildirimde bulunacaktır. İletişim merkezleri Habip Edip Törehan Meslek Lisesinde kurulan Vefa Koordinasyon Grubunda görevlendirilen araç ve personeller ile malzemelerin temin, dağıtım ve teslimatı sağlanacaktır. Yaklaşık 60 bin vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Ekipler gelen istedikleri en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:29 Kaynak: İHA

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