Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü - Son Dakika

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulun 2020 yılı faaliyetleri görüşüldü.


Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları, tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulun yıl sonu yönetim kurulu toplantısı, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman'ın yanı sıra kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Toplantıda, kurulun 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi. Daha sonra 2020 yılı için planlanan eğitim ve projeler ele alındı. Bu kapsamda 2020 yılında yapılması planlanan hayvancılık ve tarım faaliyetleri de kurulca görüşüldü. Toplantıda fuar, festival gibi etkinliklerin yanı sıra üretici ve tüketim kooperatiflerin bir araya getirilmesi üzerine sürdürülen çalışmaların yoğunlaştırılması üzerine görüş alışverişinde de bulunuldu. Eskişehirli üreticiler için gerçekleştirilen eğitim ve proje çalışmalarına da değinilen toplantıda ayrıca tahıl üretilen yerlerde verimliliğin artırılması, Tepebaşı'nda düve hayvancılığının geliştirilmesi, üretici pazarlarının sürdürülmesi gibi konularda görüş birliğine varıldı.


Öte yandan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini açıkladığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Melih Savaş, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı Havlayan köpeğin peşinden giden sürücü gözlerine inanamadı Bakan Pakdemirli: Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Son Dakika Haberleri
17:38 Ordu Turizm Zirvesi düzenlendi - Son Dakika Haber
17:36 Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Libya konusunu görüşecek - Son Dakika Haber
17:33 Isparta'da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı - Son Dakika Haber
17:33 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika Haber
17:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil" - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]