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Tepebaşı kırsalında sağlık taraması

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı kırsalında sağlık taraması, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları aralıksız biçimde devam ediyor. Sağlık ekipleri son olarak Taycılar ve Kozlubel Mahallesi'nde sağlık taraması gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallerde yürütülen sağlık taramaları hız kesmeden sürüyor.


Tepebaşı Belediyesi'nin halkın sağlığına ve koruyucu hekimliğine gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olan sağlık taramalarında ekipler, mahalle mahalle dolaşarak sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Ekipler son olarak Taycılar ve Kozlubel mahallesi sakinlerinin sağlık kontrollerini yaptı.


Kırsal mahallelerde uygulanan sağlık taramaları ile vatandaşların; tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerleri kontrol ediliyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktor ve hemşireler gerekli durumlarda vatandaşları hastanelerin ilgili bölümlerine de yönlendiriyor. Yapılan sağlık hizmetleri ile vatandaşın daha sağlıklı ve hastalıkları konusunda bilinçli olmaları amaçlanırken, kırsal mahalle sakinleri de verilen sağlık hizmetlerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirilen sağlık taramalarının devam edeceği bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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