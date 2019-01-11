Tepebaşı Kız Voleybol Takımı Eskişehir'i Temsil Edecek
1 saat önce
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı başarı dolu bir sezonun ardından Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.
Tepebaşı
Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı başarı dolu bir sezonun ardından Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Mete Yılmaz ile birlikte Fikriye Güven Zaptiye'yi ziyaret eden antrenörler Özkan Çimenli, Fatma Çimenli ve voleybolcular, Belediye Meclis üyesi Niyazi Çetin
'in de bulunduğu ziyarette, Tepebaşı Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür etti. Türkiye
Voleybol 2. Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayan kulüp, altyapıda ise Genç ve Yıldız Kategorisi'nde Eskişehir
şampiyonu olmayı başardı. Türkiye genelindeki müsabakalarda Eskişehir'i temsil edecek olan takımı tebrik eden Zaptiye ve Çetin de takım oyuncularına gelecek müsabakalarda başarı diledi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
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