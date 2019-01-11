Son Dakika Haberleri: Tepebaşı Kız Voleybol Takımı Eskişehir'i Temsil Edecek

Tepebaşı Kız Voleybol Takımı Eskişehir'i Temsil Edecek

1 saat önce

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı başarı dolu bir sezonun ardından Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Kız Voleybol Takımı Eskişehir'i Temsil Edecek, System.String[]
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı başarı dolu bir sezonun ardından Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mete Yılmaz ile birlikte Fikriye Güven Zaptiye'yi ziyaret eden antrenörler Özkan Çimenli, Fatma Çimenli ve voleybolcular, Belediye Meclis üyesi Niyazi Çetin'in de bulunduğu ziyarette, Tepebaşı Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür etti. Türkiye Voleybol 2. Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayan kulüp, altyapıda ise Genç ve Yıldız Kategorisi'nde Eskişehir şampiyonu olmayı başardı. Türkiye genelindeki müsabakalarda Eskişehir'i temsil edecek olan takımı tebrik eden Zaptiye ve Çetin de takım oyuncularına gelecek müsabakalarda başarı diledi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Eskişehir, voleybol, Tepebaşı, Yaşam
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