Tepebaşı mevkiinde trafik kazası - Son Dakika

Alınan bilgiye göre Erzincan 'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 41 F 6851 plakalı otomobil Tepebaşı mevkiinde dikkatsizlik sonucu yol ortasındaki refüjlere çarparak takla attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin müdahale ettikleri kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur