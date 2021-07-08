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Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak - Son Dakika

Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak

08.07.2021 12:35
Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir Konak Belediyesi yetkilileri, atık yönetim uygulamalarını yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir Konak Belediyesi yetkilileri, atık yönetim uygulamalarını yerinde inceledi. Konak Belediyesi, Tepebaşı'nın geri dönüşüm modeli ile birlikte, sokak toplayıcılarını tek çatı altında birleştiren GESİKOOP projesini İzmir'de hayata geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Son olarak İzmir Konak Belediyesi, Tepebaşı'nın atık yönetimi çalışmalarını yerinde incelemek üzere kentimize geldi. Konak Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Feroğlu ve Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden oluşan konuk heyet, Tepebaşı Belediyesi'nin atık yönetim modeli hakkında detaylı bilgiler aldı. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Konak heyeti, dönüşüm tesislerini de inceleme şansı buldu.

Konuklar, Tepebaşı Belediyesi'nin ambalaj atıkları yönetim sistemi, GESİKOOP, iklim değişikliği uyum ve azaltım çalışmaları hakkında bilgiler alırken; Sukurusu Uygulama Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu, Muttalip Gazi Paşa Mahallesi'nde yer alan 1. sınıf atık getirme merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ni de yerinde gördü. Tepebaşı ziyareti kapsamında Feroğlu ve beraberindekiler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı da makamında ziyaret etti.

"Tüm belediyelere örnek"

Ziyarette Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Feroğlu, " Eskişehir'e, Tepebaşı Belediyesi'nin geri dönüşüm ve kağıt toplayıcılarının kooperatifleştirildiği GESİKOOP projelerini incelemek için geldik. GESİKOOP zaten Türkiye'de uygulanan örnek bir çalışma ve Tepebaşı bu konuda tek belediye. Tepebaşı Belediyesi geri dönüşüm konusunda çok başarılı bir sistemi hayata geçirmiş ve bu sistem çok güzel biçimde işliyor. Bu çalışmalar tüm belediyelere örnek teşkil edecek nitelikte ve aynı sistemi İzmir'imizin Konak ilçesinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sebeple Tepebaşı Belediyesi'nin misafiri olarak tesisleri ve çalışmaları inceledik. Bundan sonra da sıkı bir iş birliği gerçekleştirerek kağıt toplayıcılığı ve geri dönüşüm çalışmalarında koordineli olacağız. Başta Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere tüm Tepebaşı Belediyesi görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışmalarımızın yaygınlaşması çok güzel"

Misafirlerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç da "Tepebaşı'nda atıkların en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışıyoruz ve bu konuda çok başarılı şekilde mesafe kat ettik. Artık Tepebaşı'nın atıklarını çöp torbalarına dönüştürebiliyoruz. Yurt içindeki belediyeler ile birlikte, Almanya, Belçika, İsrail gibi ülkelere bu torbalar ihraç ediliyor. Bu çok önemli, çevrecilik budur. Tepebaşı, ambalaj atıklarının geri dönüşümünde, neredeyse İngiltere'deki rakamlara yaklaştı. Türkiye'de zaten dönüşümdeki rakamlarımıza yaklaşabilen bir belediye yok. Bundan dolayı Tepebaşı Belediyemizin kararlılığı ve halkımızın da bilinçli hareket ediyor olması ile gurur duyuyoruz. Hem belediyemiz hem de ilçe olarak Sıfır Atık Belgesi almayı başararak öncü ilk kurum olmamız da bu başarının bir göstergesi. GESİKOOP'u kurarak da dezavantajlı grupları bir araya getirmek, onların kontrol altında ve düzenli, sağlığına dikkat ettikleri, çöpü karıştırarak değil, olanları toplayarak Türkiye ekonomisine daha sağlıklı şekilde katkı vermelerini sağladık. Bu çalışmaların örnek olması, yaygınlaşması çok güzel. İzmir Konak Belediyesi'nden gelen dostlarımızla da iş birliği yapıyor olmak mutluluk verici. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konak Belediyesi heyeti, incelemelerinin ardından Eskişehir'den ayrıldı. Konaklı misafirlere, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak
Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak
Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak
Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak

Konak Belediyesi, Tepebaşı, İzmir, Konak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı modeli Konak'ta uygulanacak - Son Dakika


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