Tepebaşı'na "küresel model" ödülü

Dünyanın küresel modeli Eskişehir

Remourban Akıllı Kent Projesini dünya tanıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, 52 ülkenin ve 500 katılımcının arasından 'Akıllı Kent Gelişimi' kategorisinde Küresel Model onuruna layık görüldü. Tepebaşı, Türkiye ve dünyanın Küresel Modeli oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 14'üncü İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'na davet edildi. İlk defa Türkiye'yi temsil eden Tepebaşı Belediyesi, dünyanın seçkin ülkelerini ekarte etmeyi başardı. Türkiye'nin gururu olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Birleşmiş Milletler Örgütünün desteklediği Afrika Birliğinin ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki 14'üncü İnsan Yerleşimleri Küresel Forumuna davet edilmek ve Akıllı Kent Gelişimi kategorisinde Küresel Model ödülünü hem Eskişehir'imize hem de Türkiye'ye kazandırmak tarif edilemez bir duygu. Tepebaşı'nda hayata geçirdiğimiz insan odaklı, sosyal projelerimizin yanı sıra temiz enerji uygulamaları, Yaşam Köyü'nde Akıllı Kent Modeliyle ve uluslararası alanda pek çok referansa sahibiz. Üreten bir kent olmak ve girişimcilik ruhu ile hayat Tepebaşı'nda demenin adeta tescili 'Küresel Model' ödülü hem Eskişehir hem de Türkiye'mize hayırlı olsun' dedi.

52 ülkenin katıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen foruma ilk kez Türkiye'den bir ilçe belediyesi davet edilirken organizasyona dünya genelinden bakanlar, belediye başkanları, tanınmış uzmanlar, iş ve sosyal liderler iştirak ediyor. Başkan Ataç bu yıl ilk kez Afrika'da, "Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi" teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, Remourban Akıllı Kent Projesini dünya ülkelerine anlattı. Organizasyonda Başkan Ataç'a plaketini Afrika İstatistik Merkezi Direktörü ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyon üyesi Oliver Chinganya takdim etti.