Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda 380 Ton Tekstil Atığı Çöp Olmadı

Tepebaşı'nda 380 Ton Tekstil Atığı Çöp Olmadı

40 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi'nin, "Eskiler Geri Dönsün" sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesinde şu ana dek 380 ton tekstil atığı toplandı.

Tepebaşı'nda 380 Ton Tekstil Atığı Çöp Olmadı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi'nin, "Eskiler Geri Dönsün" sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesinde şu ana dek 380 ton tekstil atığı toplandı.

Tepebaşı'nın merkezdeki mahallelerine yerleştirilen 123 adet kumbara ile yürütülen projede, projenin başladığı 2017 Kasım ayından bu yana toplamda 380 ton tekstil atığı toplandı. Pamuk ipliği, yün ipliği, suni iplik, sentetik iplik, tabii ve suni ipek ipliği dokumaları, örme mamulleri, halı, kilim, ayakkabı gibi eşyalardan oluşan tekstil ürünleri, ayrılmadığı takdirde şehrin çöp depolama sahalarına gidiyor. Hem depolama sahalarının ömrünü uzatmak hem de tekstil atıklarını ekonomiye tekrar kazandırmak amacı ile başlatılan tekstil atıklarının toplatılması projesi için Tepebaşı Belediyesi, merkezde bulunan 35 mahalleye 123 adet kumbara yerleştirdi.

Yerleştirilen kumbaralar ile 2019 yılının ilk 3 ayında 43 ton, projenin başladığı 2017 Kasım ayından bu yana toplamda 380 ton kullanılmış tekstil ürünü geri dönüşüm zincirine dahil edildi. Bu sayede depolama alanları daha verimli kullanılabilirken, tekrar kullanılabilecek kıyafetlerin yeniden kullanım için ayrılması ekonomiye katkı sağladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:07 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor, 16 Yıllık Dedikoduya Son Noktayı Koydu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda 380 Ton Tekstil Atığı Çöp Olmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]