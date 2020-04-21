Tepebaşı'nda #EvdeKal yayınları devam ediyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği #EvdeKal Yayınları ile Korona virüs sürecinde bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

medya üzerinden gerçekleştirilen yayınlarda uzmanlar, evlere konuk oluyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında evlerde kalınması gereken bir süreçten geçilirken, #EvdeKal Yayınları etkinliğini sürdürüyor.

Instagram üzerinden düzenlenen etkinlikte bu kez, Doç. Dr. Alev Gözcü evlere konuk olacak. Gözcü yayında, "Mitoloji ve Bayramlarda Bahar" konusunu ele alacak. Etkinlik, 22 Nisan Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

#EvdeKal Yayınları, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin "esktgm" Instagram hesabından izlenebilecek. - ESKİŞEHİR