Tepebaşı'nda gündem "yerel tohum"

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 19 Eylül Perşembe günü "Tohum İçin Film Günü" etkinliği kapsamında iki film gösterimi gerçekleştirecek. 22 Eylül Pazar günü ise Kozkayı Mahallesi'nde 4. Yerel Tohum & Fide Şenliği renkli görüntülere sahne olacak.



Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, düzenlediği Tohum İçin Film Günü etkinliği ile iki ayrı filmin gösterimini gerçekleştirecek. 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te, Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Salonu'nda başlayacak etkinlikte ilk olarak Yönetmen Ercan Kesal'ın "Fındıktan Sonra" isimli filmi, ardından ise Yönetmen Sevinç Baloğlu'nun "Tohum" isimli filmi izlenecek. Film gösteriminin ardından ise Yönetmen Sevinç Baloğlu ile söyleşi programı, katılımcılar ile buluşacak.



4. Tohum ve Fide Şenliği



Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Borsası, Can Suyu Yerel Tohum ve Kozkayı Muhtarlığı ile ortaklaşa düzenlediği 4. Tohum & Fide Şenliği ise 22 Eylül Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında Kozkayı Mahallesi'nde düzenlenecek. Birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak ve açılış konuşmaları ile başlayacak olan şenlik, yerel tohum derneklerinin serbest kürsü etkinliği ile devam edecek. Ardından "Tohum İçin Yürüyoruz" ismi ile Kozkayı'yı tanıma etkinliğine geçilecek. Tohum ve fide tanıtımları sonrasında ise domates sosu, sirke yapımı, köy ekmeği yapımı gibi etkinliklerin yer aldığı atölyeler gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Bahçelievler Belde Evi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve Mehmet Özer konseri de vatandaşlar ile buluşacak.



Münevver Kepenek davet ediyor



Kozkayı Mahallesi sakinlerinden Münevver Kepenek de tüm vatandaşları düzenlenecek olan 4. Tohum & Fide Şenliği'ne davet ederek, "Doğma, büyüme köylüyüm. Üniversite bittikten sonra iş hayatı yerine köyde bir şeyler yapmaya karar verdim. Yerel tohumlarımızın kaybolduğunu da böylelikle fark ettim. Sonrasında ise tohumlarımızı korumaya başladım. Köy köy dolaşarak tohumlar buldum, bahçeme ekerek yetiştirdim. Yerel tohumların, biyoçeşitliliğin, doğanın ve sürdürülebilir tarımın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bunları korurken başka insanlarla da paylaşıyorum. Yerel tohumların başka insanlara ulaşması, bu konuda farkındalık oluşması için düzenlenen 4. Tohum & Fide Şenliği'ne herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Katılım ücretsiz olduğu etkinlik herkese açık olacak. Kozkayı Mahallesi'ne ise "Kırmızı 8" numaralı halk otobüsleri ile sabah saat 06.20 itibariyle her saat başı ulaşım sağlanabilecek. - ESKİŞEHİR