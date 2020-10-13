Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

13.10.2020 16:29
Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede sürüyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını ifade ediyor.

Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece saatlerinde düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarıyla memnuniyetlerini dile getiren Tepebaşı sakinleri ise, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları
Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

Veteriner, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nda haşereye karşı ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

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