Tepebaşı'nda kaldırım ve yol çalışmaları - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları kapsamında, yol ve kaldırımlar iyileştirilmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını, ilçe genelinde sürdürüyor. Eş zamanlı olarak birçok noktada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi Kayalık ve Yozgat Sokak, Hoşnudiye Mahallesi Sağın ve Tacin Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi Topçular Caddesi, Batıkent Mahallesi Karınca Sokak, Uluönder Mahallesi Çakmaklı ve Şehit Abdulkadir Fidan Sokak, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi, Basay, Ölçer, Acar ve Atlı Sokak, Şirintepe Mahallesi Poyrazoğlu, Başaran, Oyma, Özlü ve Köyyolu Sokak'ta asfalt çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Öte yandan kaldırım, tretuvar ve kilit taş yapım ve onarım çalışmaları ise; Mollaoğlu, Şirintepe, Sütlüce ve Yeşiltepe mahallelerinin muhtelif sokakları ile Batıkent Mahallesi Konak, Aysun ve Egemen Sokak, Çamlıca Mahallesi Atabilir Sokak, Eskibağlar Mahallesi Gençer Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi Biçerli Sokak, Yenibağlar Mahallesi Uludağ Sokak, Güllük Mahallesi Çemre Sokak, Fatih Mahallesi Selam Sokak, Uluönder Mahallesi Genç Sokak ve Şarhöyük Mahallesi Besi Sokak'ta gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ayrıca Behçetiye, Şirintepe, Batıkent, Boyacıoğlu, Sulukaraağaç, Muttalip, Zafer, Fevzi Çakmak, Karadere, Zincirlikuyu ve Sazova mahallelerinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışması yapıyor. Mahalle sakinleri, devam eden üstyapı çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne memnuniyetlerini iletiyor. Belediye yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde, üstyapı çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR