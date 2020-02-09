Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.


Hafta sonunda etkisini özellikle kırsal mahallerde yeniden gösteren kar yağışı ile birlikte 7/24 ve 3 vardiya ile mesai sürdüren ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Kar küreme araçları ile kırsal mahalle yollarında çalışan ekipler, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde de tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmalarının 3 vardiya ile 7/24 devam edeceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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