Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda Kar Mücadelesi Sürüyor

Tepebaşı'nda Kar Mücadelesi Sürüyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmaları aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı'nda Kar Mücadelesi Sürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmaları aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaldırımlarda gerçekleştirdiği kar ve buz temizleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Okul çevreleri başta olmak üzere kaldırımlarda meydana gelen buzlanma sonrasında ekipler, kar küreme, tuzlama ve buz kırma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, ilçe genelindeki yaya ulaşımında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına kar ve buzla mücadele çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
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