Tepebaşı'nda kurban kesim alanı belirlendi - Son Dakika

Tepebaşı'nda kurban kesim alanı belirlendi

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı'nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.

Tepebaşı'nda kurban kesim alanı belirlendi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı'nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı bilgisini verdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı kesim alanından, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı, Tepebaşı, Çamlıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nda kurban kesim alanı belirlendi - Son Dakika
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