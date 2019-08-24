Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda öğrencilere sıcak karşılama
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Tepebaşı'nda öğrencilere sıcak karşılama

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, üniversite kayıtları dolayısıyla Eskişehir'e gelen öğrenciler için bilgilendirme stantları kurdu.

Tepebaşı'nda öğrencilere sıcak karşılama, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, üniversite kayıtları dolayısıyla Eskişehir'e gelen öğrenciler için bilgilendirme stantları kurdu.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2019 YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt yaptırmak üzere Eskişehir'e gelen yeni üniversiteli gençleri, açtığı bilgilendirme stantları ile karşıladı.


19 Ağustos tarihinden itibaren Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi önüne kurulan bilgilendirme stantları ile öğrencileri karşılayan Gençlik Merkezi çalışanları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kayıt işlemleri için gelen öğrencileri ve ailelerini, kent ve üniversite hakkında bilgilendirdi.


Kayıt işlemleri ve barınma gibi konular ile yoğun bir koşuşturma yaşayan öğrenci ve ailelerine, Gençlik Merkezleri tarafından ihtiyaçları olan konularda bilgi sağlanırken Gençlik Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan "Eskişehir Kullanma Kılavuzu" kitapçığı da takdim edildi. Kitapçık ile gençler, şehirde ulaşımın nasıl sağlandığı, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği, kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi birçok konuda aydınlatılmış oldu.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üniversite hayatına Eskişehir'de başlayacak tüm gençleri, Gençlik Merkezlerine davet etti. - ESKİŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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