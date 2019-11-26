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Tepebaşı'nda öğretmenler dayanışma yemeği

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede yaklaşık bin eğitimci ile bir araya geldi.

Tepebaşı'nda öğretmenler dayanışma yemeği, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede yaklaşık bin eğitimci ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen dayanışma yemeği yoğun katılım ile gerçekleşti.


Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, çok sayıda öğretmen ve Belde Evleri eğitmenleri ile aileleri katıldı.


Gecede ilk olarak öğretmenler adına söz alan Ali Fuat Soylu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz öğretmenlere armağan ettiği bu özel günde, bizleri bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlere, şehit öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımın gününü kutluyorum" diye konuştu.


Soylu'ya öğretmenler adına çiçek takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da eğitimcilere hitap ettiği konuşmasında, "Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen çocuklar yetiştiren değerli öğretmenlerimiz; gününüz kutlu olsun, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu yıl da güzel bir gece geçirelim istedik. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden, hukuk devletinden vazgeçmeyelim. Onun çizgisinde geleceğimizi tanzim edelim. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Ataç daha sonra programa katılan eğitimciler ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Tepebaşı Belediyesi tarafından öğretmenlere karanfil takdim edilen gece, Mine Sağlam'ın şarkıları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Öğretmenler Günü, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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