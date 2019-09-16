Son Dakika Haberleri: Tepebaşı'nda stajyerler için iş güvenliği eğitimi
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Tepebaşı'nda stajyerler için iş güvenliği eğitimi

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki stajyer öğrencilere iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verildi.

Tepebaşı'nda stajyerler için iş güvenliği eğitimi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki stajyer öğrencilere iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verildi.


Tepebaşı Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi verildi. Encümen Salonu'nda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, haftanın 3 günü belediyede staj yapan 25 lise öğrencisine, güvenlik eğitimi ile birlikte stajları süresince uymaları gereken kurallar aktarıldı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de öğrencilere, başarılı bir staj dönemi diledi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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