Tepebaşı'nda 'TurSEFF' enerji verimliliği eğitimi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi personeli, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) tarafından gerçekleştirilen "Kamu kurumlarında enerji verimliliği" konulu eğitim çalışmasına katıldı.



Tepebaşı Belediyesi Enerji Komisyonunun faaliyetleri çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi personeli için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen TurSEFF tarafından eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitimde, kamu kurumlarında enerji verimliliği konusu ele alındı. 70 belediye yöneticisi ve çalışanının katıldığı eğitim, TurSEFF Belediye Sektörü Uzmanı Gautham R. Nallavari ve Baş Mühendis Mesut Avcı tarafından gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde eğitmenler, "Belediyeler için çevreci yatırım tipleri ve kapasite geliştirme çalışmaları, proje finansmanı süreci, belediyelerde enerji yönetimi biriminin kurulması, yenilenebilir enerji yaklaşımı ve bu alanda vermiş olduğu teknik destekler ve finansman sonucunda gerçekleştirdiği başarılı projelerden örnekler" konularında önemli aktarımlar gerçekleştirdi. Eğitim çalışmasında uzmanlar, katılımcı personelden gelen soruları da yanıtladı. - ESKİŞEHİR