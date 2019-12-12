Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi - Son Dakika

Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi verildi.

Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi verildi.


Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'ndaki üretici kadınlara yönelik bilinçli üretimin yaygınlaştırılması, kent halkına kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmak amacıyla belirli periyotlarla gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.


Son olarak üretici kadınlara yönelik Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde uzmanlar tarafından hijyen ve tarım eğitimi verildi. Eğitime, Uluönder, Yıldırım Çiftliği, Oklubal, Satılmışoğlu, Çalkara, Yenice, Çamlıca, Çukurhisar, Kızılinler, Aşağısöğütönü, Batıkent, Şarhöyük, Emirceoğlu, Keskin, Mihalgazi, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Bozüyük, Vadişehir, Esentepe, Osmangazi, Sultandere, Uludere, Kozkaya, Sazova ve Ömür'den 47 üretici kadın katıldı. Katılımcılara, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Asuman Türeli ve Gıda Mühendisi Fatma Özenen tarafından genel hijyen, gıda hijyeni, mikroorganizmaların yaşam şekli ve mücadelesi, temiz ve sağlıklı gıda hazırlama yöntemleri gibi konularda bilgiler verildi.


Ayrıca üretici kadınlara, Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Muazzez Günay tarafından da organik tarım, iyi tarım uygulamaları, pestisit doğru kullanımı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da eğitim verildi.


Bir gün süren eğitim, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından katılımcılara, Katılım Belgesi verilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
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