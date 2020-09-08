Tepebaşı'nda üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı asfalt çalışmaları; Çamlıca Mahallesi Akçatepe, Atakan ve Körfez Sokak, Zafer Mahallesi Özefe, Pişkin ve Gölbaşı Sokak, Sütlüce Mahallesi İnceelli, Demirkapı ve Kurum Sokak, Tunalı Mahallesi Uçar Sokak, Uluönder Mahallesi Sultan ve Çalıkuşu Sokak'ta devam ediyor. Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği yerler arasında ise Batıkent Mahallesi Asarcık ve Bademliyol Sokak, Aşağı Söğütönü 944. Sokak, Yeni Bağlar Mahallesi Fidan Sokak, Hoşnudiye Mahallesi 736. Sokak, Çamlıca Mahallesi Karaçalı Sokak, Ömerağa Mahallesi Yılmazlar Sokak, Tunalı Mahallesi Işık Sokak, Fatih Mahallesi Türkmendağı Sokak ve Nimet Sokak, Zafer Mahallesi Ceylan ve Ünal Sokak ile Hoşnudiye Mahallesi 734. Sokak yer alıyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Sütlüce, Zincirlikuyu, Danişment, Alınca ve Gazipaşa Mahallesi'nde çalışıyor.

Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR