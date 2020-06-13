Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmaları kapsamında, kentin 13 ayrı noktasında yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmaları kapsamında, kentin 13 ayrı noktasında yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler 13 ayrı noktada çalışırken; Batıkent Mahallesi Çarşı sokak paralelinde açılan yeni yola malzeme serimi, Boyacıoğlu Mahallesi'nde yeni açılan yolların stabilize edilmesi, Bahçelievler Mahallesi Barışhan, Barışsever ve Mertcan Sokak'ta asfalt yama, Bahçelievler Mahallesi Onarıcı Sokak'ta bordür döşeme, Bahçelievler Mahallesi Balkantepe Sokak'ta oluk döşeme, Esentepe Mahallesi Egenur, Cemsultan ve Şerit Sokak'ta kilit taş döşeme, Şirintepe Mahallesi Volkan Sokak, Çamlıca Mahallesi Öner Sokak, İhsaniye Mahallesi Alanur Sokak ve Hacı Ali Bey Mahallesi Dumlu Sokak'ta kaldırım iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez