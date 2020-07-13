Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım iyileştirme çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım iyileştirme çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

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Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Sütlüce Mahallesi Demirkapı ve Gökay Sokak, Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak, Zafer Mahallesi Akarbaşı Sokak ve Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta asfalt yama çalışması sürüyor.


Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Kervan Sokak, Zafer Mahallesi Edip Sokak, Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yolcu Sokak, Kumlubel Mahallesi Günay Sokak ve Yörük Akçayır Mahallesi yer alıyor.


Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi, Eğriöz Mahallesi, Muttalip Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi'nde çalışıyor.


Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Zafer Mahallesi, Şirintepe, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı'nda üstyapı çalışmaları - Son Dakika
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